Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. - ANKARA