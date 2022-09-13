Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İşte sosyal konut projesinde evlerin yapılacağı İstanbul ilçeleri... - Son Dakika
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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İşte sosyal konut projesinde evlerin yapılacağı İstanbul ilçeleri...

13.09.2022 19:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ayrıntılarını duyurmasının ardından konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak ediliyordu. Konutların Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A YAPILACAK

Erdoğan, İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacağını duyurdu.

Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul'un hangi ilçelere ev yapılacağı belli oldu

İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KONUT İNŞA EDİLECEK

Detayların belli olmasının ardından bu sefer de konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.

Tarihin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul'un hangi ilçelere ev yapılacağı belli oldu

İLÇELERE GÖRE DE SAYI VAR

Konutların yapılacağı ilçelerin belli olmasının yanı sıra, hangi ilçeye kaç konut yapılacağı da netlik kazandı.İşte ilçelerde yapılacak konut sayıları:

  • ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER - 28.340
  • ÇATALCA İLÇESİ 540
  • SİLİVRİ İLÇESİ (SELİMPAŞA) 200
  • TUZLA İLÇESİ 20.920

TOKİ'YE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
  • Başvuru Bedeli: 500 TL.
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SON DAKİKA: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İşte sosyal konut projesinde evlerin yapılacağı İstanbul ilçeleri... - Son Dakika
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