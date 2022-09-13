Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İşte sosyal konut projesinde evlerin yapılacağı İstanbul ilçeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Erdoğan, İstanbul'da 50 bin, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650 sosyal konut yapılacağını duyurdu.
Detayların belli olmasının ardından bu sefer de konutların İstanbul'da hangi ilçelere yapılacağı merak konusu oldu. TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ve Tuzla ilçelerinde yapılacak.
Konutların yapılacağı ilçelerin belli olmasının yanı sıra, hangi ilçeye kaç konut yapılacağı da netlik kazandı.İşte ilçelerde yapılacak konut sayıları:
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