Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tarım" çağrısına Bayburt'tan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır." diyerek yaptığı çağrının ardından Bayburt'ta hazine arazileri üzerinde tarımsal amaçlı kiralama taleplerinde yüzde 250 artış gerçekleşti.

Milli Emlak Uzmanı Arif Erkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerde bulunan boş, kullanılmayan hazine arazilerini ekip, biçmek için vatandaşların yoğun talebi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler, biçsinler. Biz çiftçimizin, üreticimizin yanındayız, arkasındayız." diyerek yaptığı çağrıya işaret eden Erkul, "Bu çağrıyla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze yapılan hazine arazileri üzerindeki tarımsal amaçlı kiralama faaliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Salgın öncesinde müdürlüğümüzce kiralanan toplam alan 1,2 milyon metrekare iken, son 3 aylık dönemde bu rakam yüzde 250 artış ile 4,3 milyon metrekare oldu." dedi.

Erkul, müdürlük olarak başvuruların en kısa sürede sonuçlandırılması adına yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Hazineden 200 dönüm arazi kiraladığını belirten 63 yaşındaki çiftçi Binali Şengün ise salgın sürecinde vatandaşların çiftçilik yapmaya yöneldiğini belirterek, "İmkanlar elverişli, kredi faizlerinin düşmesiyle vatandaşlar tarımsal ekipmanlara kolayca ulaşabiliyor. 100 dönüm araziyi eken bir vatandaş şimdi 200 dönüm ekiyor. Yetmiyor hazineden kiralıyor. Dolayısıyla hazineye olan talep fazlalaştı." diye konuştu.

Köyünün olduğu bölgede tüm arazilerin ekildiğini ifade eden Şengün, şunları kaydetti:

"Hazineye ait arazilerin tamamı ekildi. İstanbul, Ankara, Trabzon'dan vatandaşların gelip çiftçiliğe başlama hevesleri var. Bu bölgedeki ekim alanı yüzde 100 arttı. Ekilecek arazi bulamıyoruz. Eskiden araziler hep boştu şimdi ekiliyor. Ben de hayvancılık yapıyorum. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için mecbur çok fazla ekim yapıyorum."