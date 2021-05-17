Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi

17.05.2021 21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketleri, Trakya'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketleri, Trakya'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, açıklanan fiyatların çiftçiye rahat bir nefes aldıracağına inandığını söyledi.

Güzel bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini anlatan Şaylan, çiftçilerin açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.

Gübre fiyatları ile tohum fiyatlarına ilişkin de bir düzenleme yapılmasını gerektiğini dile getiren Şaylan, "Bu sezon güzel bir rekolte elde edersek, fiyatlar son derece güzel. Geçen yıl arpa fiyatı ton başına 1300, buğday 1600 lira civarındaydı. Bu yıl ise bu fiyatın arpa ton başına 1750, buğdayın ise 2 bin 250 olarak açıklanması çok güzel." dedi.

Hasat sezonunu heyecanla beklediklerini ifade eden Şaylan, "Açıklanan fiyatlar tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Artık hasadı bekleyeceğiz. Güzel bir ürün elde etmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Salgın sürecinde çiftçinin ve üreticinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bunu tüm dünya görmüş oldu. Devlet yetkilerimiz de bu süreçte çiftçiyi elinden geldiğince desteklemeye çalışıyor. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Çok mutlu olduk"

Çiftçi Atilla Baylan ise açıklanan fiyatlardan son derece memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Salgın sürecinde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını anlatan Baylan, çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılık bulmaya başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Baylan, "Fiyatlar son derece yerinde. Çok mutlu olduk. Artık emeğimizin karşılığını alacağız. Hasadımız da iyi geçerse çiftçi için bayram niteliğinde bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilere verilen destekler çok güzel"

Edineli çiftçi Ahmet Demircan ise açıklanan fiyatların tüm çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Çiftçilere verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Demircan, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının çiftçileri sevindirdiğini vurguladı.

Yağcılı köyünden Süleyman Akın da çiftçilere yönelik açıklanan desteklerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Çiftçilere verilen destekler çok güzel, buğday alım fiyatları da güzel. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.

Tekirdağ Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı ise buğday fiyatının üreticileri sevindirdiğini dile getirdi.

Çiftçilerin girdi masraflarının fazla olduğunu ifade eden Çıkrıkçılı, " Çiftçilerimiz her şeye rağmen üretime devam ediyor. Salgın döneminde de tarımın ne kadar önemli olduğunu herkes gördü. Cumhurbaşkanının açıkladığı buğday fiyatı da üreticiler tarafından olumlu karşılandı. İnşallah yağışların da güzel olmasıyla rekoltenin istenilen seviyede alınması bu yıl çiftçinin yüzünü güldürecektir." diye konuştu.

Tekirdağ'da çiftçilik yapan Ünal İncehasan da açıklanan çiftçilerin rahat edeceğini ve emeklerinin karşılığını alacağını vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Trakya Bölgesi, cumhurbaşkanı, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika

Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs teklifi: 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon yönetsin Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs teklifi: 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon yönetsin Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı Igor Tudor, Galatasaray'a açtığı tazminat davasını kazandı Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Anderson Talisca, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş ABD'yi karıştıran iddia: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı ABD'yi karıştıran iddia: Gazze saldırısı öncesi ABD ile İsrail arasında silah anlaşması imzalandı

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz         
21:17
Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu, Cenk Tosun'un cezasında indirime gitti         
21:03
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 174 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi         
20:02
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! İşte 3 bin ve 5 bin lira destek alacak işletmeler         
19:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Haziran sonrasını ele aldık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız         
19:28
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı         
17:49
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı         
16:19
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 21:29:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement