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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı

21.06.2021 12:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı -Dut pekmezinin sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezinin dalından sofraya uzanan yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı

-Dut pekmezinin sofraya yolculuğu başladı

TOKAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezinin dalından sofraya uzanan yolculuğu başladı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dutların olgunlaşmasıyla birlikte vatandaşların pekmez talaşı başladı. Umurca Köyü'nde dalından silkelenen dutlar köylü kadınların hünerli ellerinde pekmez haline dönüşüyor. Toplanan dutlar kazanlarda odun ateşinde koyulaşıncaya kadar kaynatılıyor. Kaynamaya başlayınca oluşan köpükler kepçe ile alınıyor. Kaynama ilerledikçe kızaran şıra pekmez haline dönüşüyor. Haziran ayının ikinci haftası başlayan dut mevsimi Temmuz ayının başına kadar devam ediyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezinin kilogramı 100 TL'den satılıyor.

Hiçbir katkı maddesi kullanmıyorlar

3 çocuk annesi Hidayet Çiçek (60), şifa kaynağı pekmez yapımını oldukça zahmetli olduğunu söyledi. Sabahın erken saatlerinde başladıkları pekmezi yapımının akşam saatlerine kadar devam ettiğini belirten Çiçek, "Sabahın erken saatlerde kalkıp ağaçtan silkeliyoruz. Sergenden topladığımız dutları leğenlerde haşlıyoruz. Yaklaşık bir saat sonra aldığımız şerbetli suyunu tekrar süzüp iki defa iyice koyulaşana kadar kaynatıyoruz. Koyulaşınca süzekten süzerek indiriyoruz. Hiçbir katkımız yok. Kendi şerbeti kendi tatlılığı" dedi.

Dut pekmezinin şifalı bir gıda olduğunu belirten Çiçek, "Sabahları aç karnına aldığını daha iyi oluyor, faydalı oluyor. Çocuklar için dut pekmezi daha yararlı. Aç karnına birer kaşık aldığı zaman hastalıklardan koruyor, dirençli yapıyor. Kışın enerji veriyor, üşütmüyor" diye konuştu. Elanur Çiçek i se babaannesinin yaptığı dut pekmezini okula giderken aç karnına tükettiğini, hastalıklardan kendini koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl bir ziyaret için gittiği Ukrayna dönüşünde gazetecilerin "Sizin corona virüse karşı özel bir önleminiz var mı" sorusuna "Benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar" cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Reşadiye, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiye ettiği lezzetin dalından sofaya yolculuğu başladı - Son Dakika


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