Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye ziyaretinde bulunduğu acılı aile konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Üsküdar İlçe Tanıtım Medya Komisyon Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in hayatını kaybeden kardeşi aile hekimi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret ile ilgili konuşan Merve Taşyüz Polat'ın eşi Timur Polat, "Cumhurbaşkanımız ziyarette bulundu. Dua etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Acımızı paylaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Pazartesi günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 33 yaşındaki aile hekimi Dr. Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polat'ın ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ZİYARETTE BULUNDU, ACIMIZI PAYLAŞTI"

Hayatını kaybeden Dr. Merve Taşyüz Polat'ın eşi Timur Polat, "Eşim benim için çok değerliydi. Çok sevdiğim beraber yol yürüdüğüm arkadaşım, her şeyimdi. Bir anda telefon geldi kayınpederimden. 'Merve evde baygın' dedi. Ben de çok hızlı bir şekilde çok kısa bir sürede eve ulaştım. Geldiğimde baygındı. Kalp masajı yaptım. Seslendim, yoldayken hemen ambulansı aramıştım. Hastaneye götürdük. Fakat o kadar müdahaleye rağmen baki olan dünyaya gitmiş oldu. Cumhurbaşkanımız ziyarette bulundu. Dua etti. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Acımızı paylaştı. Merve tüm insanlığa koşan millet, ırk ayırmayan komşusuna, yolda olana, Afrika'dakine, Kudüs'te olana, dünyanın her yerindeki mazlumlara elinden geldiğince yardım etmeye çalışan birisiydi. Bu sebeple sevenleri çoktu. Gelenlerden Allah razı olsun. Arayanlardan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)