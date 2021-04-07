Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha hayalindeki balkonlu eve kavuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha hayalindeki balkonlu eve kavuştu

07.04.2021 11:21

Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisi süren 7 yaşındaki Taha Sis, hayal ettiği balkonlu eve devlet desteğiyle kavuştu.

Elazığ'da yaşayan ve beynindeki tümör nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavisi süren 7 yaşındaki Taha Sis, hayal ettiği balkonlu eve devlet desteğiyle kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tedavisine 1,5 yıldır İstanbul'da devam edilen Sis'in sağlanan bu imkanla beynindeki tümörde küçülme sağlandı.

İyileşme umudu gün geçtikçe artan Sis'in balkonlu bir evde oturma hayali de Elazığ Valiliğince karşılandı. Bir binanın bodrum katında yaşayan Sis ailesi için Bizmişen Mahallesi'nde balkonlu bir ev kiralandı.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları tarafından da eşyalarla donatılan evde Taha için oda hazırlandı. Ayın 15 gününü tedavi gördüğü İstanbul'da geçiren Taha, Elazığ'daki yeni evine heyecanla dönüyor.

"Tayyip dedeme, Vali amcama teşekkür ederim"

Tümör nedeniyle sol gözü görmeyen, sağ gözünde ise görme kaybı bulunan Taha Sis, AA muhabirine, yeni evlerinde mutlu olduğunu belirterek, "Tayyip dedeme, Vali amcama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eski evimde hiç balkon yoktu. Cam çok yüksekti, hiç bakamıyordum. Balkonumu çok seviyorum. Annem halı serdi. Oraya gidip, çay içeceğiz. Yeni evimde hep oyun oynuyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Anne Azine Sis, oğlunun göz sinirlerinin üzerinde 3,5 santimetre büyüklüğünde tümör oluştuğunu ifade ederek, "Yaşadığımız çaresizliğin içinde Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız elimizden tuttu." dedi.

Devletin oğlunun tüm tedavi masrafını karşıladığını dile getiren Sis, Taha'nın kemoterapi gördüğünü aktardı.

Sis, şunları söyledi:

"Devletimizin varlığını hep yanımızda hissettik. Hastanede bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar hep arayıp, sordular. Valimiz Erkaya Yırık da bize çok destek oluyor. Bu tedavi sürecinde moral oğlum için çok önemliydi. Valimiz sağ olsun Taha'nın isteklerini hiç göz ardı etmedi. Her seferinde tüm isteklerine koştu. Allah razı olsun."

"Taha'nın mutluluğu devletimizin sayesindedir"

Oğlunun hep balkonlu bir evde oturmak istediğini dile getiren Sis, "Bodrum katta oturuyorduk. Oğlumun sağlığı için elverişli değildi. Taha yeni evinde çok mutlu. Onun morale motivasyona çok ihtiyacı var çünkü çok ağır bir tedavi süreci atlatıyor. Sağ olsun Valimiz taşınmamızda, kiramızda, her konuda varlığını hiç eksik etmedi, maddi, manevi her zaman yanımızda oldu. Taha'nın mutluluğu devletimizin sayesindedir." ifadelerini kullandı.

ELSAD'ın da evin tüm eksiklerini giderdiğini belirten Sis, Taha'nın odasının baştan aşağı yenilendiğini, ona salıncak alındığını aktardı.

Sis, hastalığın tedavisinin uzun süreç gerektirdiğini ifade ederek, "Maddi zorlukları düşünürken devletimiz bize hem ana hem baba oldu. Taha'nın mutlu olması için devletimiz için elinden geleni yaptı. Moral ve motivasyonu en yüksek derecede. Evini bırakmak, başka bir yere gitmek istemiyor. Balkonunu ve odasını çok seviyor. Tedavi zamanı geldiğinde İstanbul'a çok zor götürüyoruz. Bitince 'Evimize gidelim.' diyor. Bunlar hep Cumhurbaşkanımızın, devletimizin sayesinde." şeklinde konuştu.

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan ise Taha ve ailesini mutlu etmek için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte Taha'nın annesinin yanında olmak istediklerini, bu nedenle aileyi sık sık ziyaret ettiklerini kaydeden Erdoğan, yeni evleri için ihtiyaç duydukları eşyaları aldıklarını belirtti.

Erdoğan, Taha'nın moral ve motivasyonunun yüksek olması için ellerinden gelen tüm desteği sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha hayalindeki balkonlu eve kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha hayalindeki balkonlu eve kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha hayalindeki balkonlu eve kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha hayalindeki balkonlu eve kavuştu

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Elazığ, Tümör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha hayalindeki balkonlu eve kavuştu - Son Dakika


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