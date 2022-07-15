Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonuyla moral bulan orman işçileri konuştu: "Cumhurbaşkanımız gücümüze güç kattı"

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde 13 Temmuz günü başlayan ve ekiplerin yoğun gayretleri sonucu kontrol altına alınan yangında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen işçiler, Erdoğan'ın telefonu ile moral bulduklarını söylediler.

Yaklaşık 25 saat canla başla alevlerle mücadele eden işçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini arayıp teşekkür etmesi ile adeta yorgunluklarının dindiğini belirttiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen işçilerden Yurdal Selen, "Bugün Datça yangının 3. Günü. Yangın söndürüldü kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, hatırımızı sordu. Bugün de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Devlet büyüklerimizin yanımızda olması Cumhurbaşkanımızın araması canımıza can, gücümüze güç kattı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Yangın mahallinde çalışan işçilerle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin telefonu ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işçilere kolaylıklar dileyip fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etmişti.