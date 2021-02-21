Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı

21.02.2021 22:12

ABD öncülüğünde DEAŞ ile mücadele etmek için kurulduğu açıklanan ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin de içinde yer aldığı koalisyonun sözcüsü ve komutanı Wayne Marotto, sosyal medya hesabından "PKK ile kol kolayız" mesajı verdi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye seslenerek, "Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz" demişti.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek maksadıyla kurduğunu açıkladığı koalisyonun sözcüsü Wayne Marotto, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

"PKK İLE KOL KOLAYIZ" MESAJI

Paylaşımında terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG (SDF) ile iş birliği yaptıklarını ifade eden sözcü, ""DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun Kuzeydoğu Suriye'deki misyonu değişmedi. Koalisyon güçleri, partneri SDG ile birlikte DEAŞ'ı yenmek için çalışıyor. Koalisyon düzenli olarak güvenlik devriyeleri yapıyor; konvoyları ESSA'ya (Doğu Suriye Güvenlik Alanı) yeniden intikal ettiriyor, üsleri geliştiriyor ve koruyor. Birlik sayıları ve üsleri şu ana kadar artmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan 'PKK ile kol kolayız' mesajı

AYNI KOMUTAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE KADIN TERÖRİSTLERİ PAYLAŞMIŞTI

Marotto, paylaşımlarında sık sık PKK'lı teröristlere yer veriyor.

Geçtiğimiz günlerde sözcünün yaptığı açıklama ABD Merkez Komutanlığı CETCOM tarafından da paylaşılmış, " Kobani'nin sözde özgürlüğü" kutlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan 'PKK ile kol kolayız' mesajı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin televizyon kanalında gerçekleştirilen özel programa video mesaj göndermiş, ABD'ye teröre verdiği destek nedeniyle tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik." demişti.

"13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında tüm müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz" diyen Erdoğan, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan PKK ile kol kolayız mesajı

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan 'PKK ile kol kolayız' mesajı - Son Dakika Dünya


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