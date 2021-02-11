Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test ettiği elektrikli sürücüsüz otobüs, Bursa'da tanıtıldı

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş ile Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs "Otonom Atak Electric", Bursa'da tanıtıldı.

Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş, fabrikada gazetecilere yaptığı açıklamada, Karsan'ın otomotiv sanayinde yarım asrı aşan tecrübeye sahip olduğunu bildirdi.

Elektrikli araçlarda son 2 yıldır Avrupa'ya ciddi satışlar yaptıklarını belirten Baş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 180 elektrikli aracımız dolaşıyor. 1 milyon kilometrenin üzerinde elektrikli araç müşteri tecrübemiz var. Bu açıdan da çok ciddi yol aldık. Biz bunları yaparken gelecekte hep otonom olsun diye bir hedefle yola çıkmıştık. Altyapısı da otonom olmaya yatkın hale geldi ilk geliştirmelerle. Atak'ı bir senede otonom hale dönüştürebildik. Tabii altyapısının hazır olmasının çok büyük bir etkisi var. Biz bunu yaparken tek başımıza Karsan olarak yapmadık. Adastec de yüzde 100 bir Türk firması. Yazılım konusunda özellikle yapay zeka konusunda çok ciddi tecrübeleri var. Onlarla bir iş birliği yaptık ve bu ürün ortaya çıktı."

Aracın özelliklerine değinen Baş, otobüsün lidar, radar, termal kamera ve sensör gibi algılayıcılarla donatıldığını aktardı.

Otobüsün yapay zeka yazılımının, çevresinde olan biten her şeyi haritalayabildiğini, tanımlayabildiğini, insan, ağaç, bina, yol, durak, yaya geçidi ve diğer unsurlara göre aracı yönlendirebildiğini dile getiren Baş, "Bu çok ciddi bir yazılım. Bunu sağlayan da çok kuvvetli bir program var arkasında. Bu da Adastec tarafından yönlendiriliyor." dedi.

Baş, aracın en önemli özelliğinin, ticari bakımdan satılabilmesi olduğunu anlattı.

Sürücüsüz araçlarla ilgili dünyada pek çok çalışmanın bulunduğunu ifade eden Baş, "Satılabilir olan ve yollarda dolaşabilir olması çok ciddi bir farklılık. Bu araçta bizim geldiğimiz nokta o. Bu araç Romanya'ya satıldı. İlk gösterimden sonra çok ciddi ilgilenenler oldu, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden. Onlarla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz Avrupa'da bunun başarılı olması"

Okan Baş, elektrikli sürücüsüz otobüsün şu anda Karsan'ın üretim hattında üretilebilir durumda olduğuna dikkati çekti.

Dördüncü seviye otonom olduğu için tanımlanmış sürücüsüz dolaşabilir özelliği bulunan otobüse, tanımlanan yerin haritalanmasını öğretmek gerektiğini söyleyen Baş, bundan dolayı seri üretim bandındaki süreye 1 ay yerinde çalışmanın eklendiği bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı test ettiğini hatırlatan Baş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın test sürüşünde çok etkilendiğini ben hissettim. Bize söylediği 'Bunu ne zaman diğer araçlara taşıyorsun?' oldu. Yani gelecekle ilgili hedefleri öğrenmek istedi açıkçası. Dünyada bu iş çok hızlı gelişecek, göreceksiniz. Bundan 10-15 sene sonra sürücüsüz araçlar toplam yapılan kilometrenin yüzde 50-60'ına falan çıkacak. Oraya hazırlıklı olmak, orada öncü olmak, orada gitmek gerçekten çok büyük avantaj getirecek diye düşünüyoruz. Bu tabii Karsan'ın, bir Türk markasının Avrupa'da, dünyada yer bulması anlamında da önemli bir fırsat. Bizim aslında şu anda sırtımızdaki yük bir kat daha arttı. Hedefimiz Avrupa'da bunun başarılı olması. Daha ötesinde dünya pazarlarında kendine yer bulması. Çünkü bu pazar yeni oluşan bir pazar ama ileride çok büyüyecek. Buralarda öncü olmak, önden gidebilmek bize büyük avantaj sağlayacak."

Baş, otobüsün elektrikli özelliğiyle 52 kişi taşıyabildiğini ve tekrar şarj edilinceye kadar 300 kilometre yol alabildiğini belirtti.

Türkiye yollarındaki ilk elektrikli sürücüsüz otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dolaşacağını bildiren Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sırasında istediği elektrikli aracın üretimine başladıklarını sözlerine ekledi.