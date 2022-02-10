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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

10.02.2022 17:07

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, sigarayı bırakma sözü aldığı vatandaşlardan topladığı sigara paketleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, sigarayı bırakma sözü aldığı vatandaşlardan topladığı sigara paketleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasete başladığı ilk yıllardan itibaren başlattığı sigaraya karşı mücadelesini, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından yasal düzenlemelerle sürdürdü. Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında katıldığı toplantılar ve gezilerde, sigara kullananlardan paketleri toplamaya başladı. Erdoğan, paketleri alırken vatandaşlardan sigarayı bırakmalarına dair söz de aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketlerinden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergilenmeye başlandı. Sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, esnaf gibi toplumun her kesiminden kişi bulunuyor. Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov ile kardeşi Mustafa Erdoğan'dan 2010'da aldığı sigara paketi yer aldı. Ayrıca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde, geleneksel ahşap oyma sanatı ustası Hüsamettin Yivlik'ten aldığı sigara paketi de dikkat çekti.

Bazılarının üzerinde notlar da bulunan sigara paketlerinde sahiplerinin adı, soyadı, sigarayı bırakma tarihi yer aldı. 'Yaşam İçin Bir Söz' sloganıyla düzenlenen sergide ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlardan sigarayı bırakma sözü aldığı anların videoları da gösteriliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Buğra OLAÇ- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor - Son Dakika
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