CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TORUN SEVİNCİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TORUN SEVİNCİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 8. torunu dünyaya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 8. torunu dünyaya geldi. Torununu görmek için İstanbul'a gelen Erdoğan tekrar Ankara'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları "Hamza Salih" dünyaya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde tekrar Ankara'ya hareket etti.

BAKAN ALBAYRAK'TAN MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da twitter hesabından, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" mesajını paylaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:58 Kaynak: DHA

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