Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen heyetini kabulü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen heyetini kabulü

22.12.2021 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen heyetini kabulü

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, asgari ücrete kadar olan ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini ve ek zam ile refah payı beklentilerini aktardıklarını bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, asgari ücrete kadar olan ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin duydukları memnuniyeti ifade ettiklerini ve ek zam ile refah payı beklentilerini aktardıklarını bildirdi.

Kahveci, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulunu kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Kahveci, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede asgari ücrete kadar ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin memnuniyetimizi dile getirdik. Bu konuya ilişkin olarak yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesini talep ettik. Kamu çalışanlarının zararlarını karşılamak üzere ek zam verilmesi talebimizi görüştük. Refah payı uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentilerimizi Sayın Cumhurbaşkanına ilettik. Acil çözüm bekleyen 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacak, beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmesi, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, tüm ödemelerin emekliliğe sayılması, mülakatın kaldırılması, yönetici atamaları gibi konuları içeren raporumuzu takdim ettik."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kamu Sen, Vergi, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen heyetini kabulü - Son Dakika


YORUMLAR
500
Serilere son veren maç! Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı Serilere son veren maç! Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı         
19:24
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
19:14 Hatay'da kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta gülen taraf Konyaspor oldu
18:56 İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
18:52 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:18 Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi
18:09 Bennu Gerede, oğlundan 21 yaş büyük gelini Bilge Öztürk'le objektiflere poz verdi
17:55 Son Dakika: Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi!
17:46 Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor
17:45 Milyonlarca memurun dört gözle beklediği toplantı başladı!
17:41 Uçakta kedi emziren kadının videosu sosyal medyada gündem oldu
17:36 Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 19:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Kamu-Sen heyetini kabulü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement