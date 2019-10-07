Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına Sırbistan uçakları eşlik etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına, Sırbistan hava sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti. - BELGRAD
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