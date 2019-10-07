Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına Sırbistan uçakları eşlik etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına Sırbistan uçakları eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına Sırbistan uçakları eşlik etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına Sırbistan uçakları eşlik etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına, Sırbistan hava sahasında Sırbistan uçakları eşlik etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Belgrad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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