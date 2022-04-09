İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÜRDÜN ZİYARETİ ERTELENDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÜRDÜN ZİYARETİ ERTELENDİ

09.04.2022 18:01
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÜRDÜN ZİYARETİ ERTELENDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan'da Ürdün'e yapacağı ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Pazartesi günü Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirecekti. Planlanan ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan 2022 tarihinde Ürdün'e gerçekleştireceği ziyaret, Ürdün Haşimi Kralı II'nci Abdullah'ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.


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Kaynak: DHA

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