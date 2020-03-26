Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. - Son Dakika

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Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz

Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu