Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, video konferansla katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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