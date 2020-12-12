Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı

12.12.2020 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı Manisa- Akhisar çevreyolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da bulunduğu protokol üyelerinin kurdele kesme töreniyle hizmete açıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı Manisa- Akhisar çevreyolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da bulunduğu protokol üyelerinin kurdele kesme töreniyle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyasetimiz ülkeye ve millete eser kazandırma hizmet etme siyasetidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir- İstanbul Otoyolu üzerinde bulunması sebebiyle yıllardır kent girişinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Akhisar, çevreyoluna kavuştu. Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8.8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevreyolunda, kalan 4.3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı. Toplam uzunluğu 13.1 kilometre olan yol, bugün törenle hizmete girdi. Yıllık ortalama günlük trafik değeri 32 bin 770 araç olan İstanbul-İzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktası olan Akhisar, hayata geçen projeyle kent içi trafiği konusunda rahatlatacak. Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i modern olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa edilerek hizmete sunuldu.

Manisa- Akhisar çevreyolunun açılışı için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.Konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, "Akhisar çevreyolu Akhisar'ın çevresiyle olan ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve şehir içi trafiğini rahatlatacak. Şehrin içinde egzoz emisyonu dolayısıyla karbondioksit salınımını azaltarak nefes aldırırken ulaşımı güvenli konforlu ve hızlı hale getirmiş olacak. Akhisar çevreyolunun hizmete girmesiyle birlikte kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir. Çevre yolumuz sayesinde 1 yıl içerisinde zamanda 56 milyon lira yakıttan 6 milyon lira olmak üzere toplamda 62 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız. Yolumuz sayesinde 2.5 milyon kilogram karbon emisyonu salınımından elde edilecek tasarruf ise yılda bin 114 ağaca eş değerdir. Önemli karayollarının geçiş noktasında yer alan Akhisar İstanbul- İzmir devlet yolu güzergahında yer almaktadır. Aynı zamanda Bergama, Soma, Akhisar ve Salihli, Gölmarmara Akhisar ilçe yolları da Akhisar merkezinden geçmektedir. Akhisar çevreyolumuzda 5'i farklı seviyeli 1'i modern döner olmak üzere 6 adet kavşak bulunmaktadır. Yol boyunca 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 adet köprü inşa ettik" dedi.Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akhisar ülkemizin en kaliteli zeytinlerin yetirildiği yerler arasında buluyor. Akhisar'ı potansiyeline kavuşturmak için çok önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bu yatırımlardan biri de Akhisar çevreyoludur. Büyük trafik yükü şehir merkezinin üzerine binmiş durumdaydı. İnşa ettiğimiz 13 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip çevre yolu ile ülkemizi bu yükten kurtardık. Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4.3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz. Araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azaldı. Ulaşım projesini bir ülkenin hedeflerine ulaşmasının temel alt yapısı olarak görüyoruz. Ulaşım seferberliği başlattık. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bu uzunluğun üzerine 410 tünel inşa ettik. Altyapı sayesinde hem ulaşım kolaylaştı. Hem kazalar azaldı hem de konfor yüklendi. İhracatımız arttıkça, üretim tesislerimizin lojistik alt yapımızın önemi ortaya çıktı. Eğitimden sağlığa her halanda benzer bir tablo ortaya koymak mümkündür. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır. Bizim siyasetimiz ülkeye ve millete eser kazandırma hizmet etme siyasetidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi."ÜLKEMİZİ HEDEFLERİMİZDEN KOPARMAYI BAŞARAMADILAR"Konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Uluslararası yatırımların önemi tartışılmazdır. Hiçbir ülke sadece kendi geliri ve kaynaklarıyla büyük bir kalkınma hamlesini hayata geçiremez. Kendi yaptığımız yatırımın yarısı kadar yatırımcı çekmişiz. Keşke çok daha fazla olsaydı. Bu yatırımlarla üretim ve ihracat yapıldı hiç kimse bu yatırımları sırtlayıp gidecek değil. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Biz sağlam durdukça kardeşliğimize sahip çıktıkça bu ülkeye kimse diz çöktüremez. Bizi en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir. Ülkemizi daha büyük projelerle buluşturmak için gece- gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.AB ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Köklü Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi, son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek haklı davasından dolayı Türkiye'yi cezalandırmaya çalışamaz. Türkiye dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edecektir. Demokratik standartlarımızı ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlı yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan reformlar konusunda ise, "Öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin giderileceği bir iklim oluşturacağız. Biz kendimize inanıyoruz, milletimize inanıyoruz. Potansiyelimize güvenerek alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlıkla yürüyeceğiz" diye konuştu.Akhisar'daki kurdele kesimi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti. Sonrasında Bakan Karaismailoğlu, kurdele kesiminin ardından otomobilin direksiyonuna geçerek yolda ilk sürüşü yaptı.

- Manisa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal verdi: Kim istemez ki Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkan kırmızı ışık huzmesi yeniden görüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı
Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Tecrübeli isim ilk kez 11'de sahaya çıkacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Tecrübeli isim ilk kez 11'de sahaya çıkacak         
17:46
Meclis'te gergin bütçe görüşmesi! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü Meclis'te gergin bütçe görüşmesi! AK Partili ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü         
17:19
Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı         
16:44
Kız çocuğuna istismarda bulunan sapıktan pişkin sözler: Şeytana uydum, serbest bırakılmamı talep ediyorum Kız çocuğuna istismarda bulunan sapıktan pişkin sözler: Şeytana uydum, serbest bırakılmamı talep ediyorum         
15:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz         
14:45
Kısıtlama günlerinde sokaklar boş kaldı, dizi oyuncuları renkli görüntüler oluşturdu Kısıtlama günlerinde sokaklar boş kaldı, dizi oyuncuları renkli görüntüler oluşturdu         
14:12
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Türkiye çay ihracından 11 ayda 15,5 milyon dolar kazandı Türkiye çay ihracından 11 ayda 15,5 milyon dolar kazandı         
11:11
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar bir günde yaklaşık 700 bin euroluk harcama yapıyor Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar bir günde yaklaşık 700 bin euroluk harcama yapıyor         
09:43
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 18:00:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei