Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla Manisa- Akhisar çevreyolu hizmete açıldı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın video konferansla katıldığı Manisa- Akhisar çevreyolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'nun da bulunduğu protokol üyelerinin kurdele kesme töreniyle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyasetimiz ülkeye ve millete eser kazandırma hizmet etme siyasetidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile son nefesimize kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir- İstanbul Otoyolu üzerinde bulunması sebebiyle yıllardır kent girişinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Akhisar, çevreyoluna kavuştu. Transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak, transit trafiğin kesintisiz akışının sağlanması amacıyla yapılan ve 8.8 kilometresi daha önce hizmete sunulan Akhisar çevreyolunda, kalan 4.3 kilometrelik kesimdeki çalışmalar da tamamlandı. Toplam uzunluğu 13.1 kilometre olan yol, bugün törenle hizmete girdi. Yıllık ortalama günlük trafik değeri 32 bin 770 araç olan İstanbul-İzmir Devlet yolu güzergahında önemli bir geçiş noktası olan Akhisar, hayata geçen projeyle kent içi trafiği konusunda rahatlatacak. Proje kapsamında 5'i farklı seviyeli, 1'i modern olmak üzere 6 kavşak, 3'ü çift, 3'ü tek olmak üzere 6 köprü inşa edilerek hizmete sunuldu.