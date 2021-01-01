Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözlerine muhalefetten tepki: 'Bütün başı örtülü kadınlardan özür dilemeli' - Son Dakika
BBC

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözlerine muhalefetten tepki: 'Bütün başı örtülü kadınlardan özür dilemeli'

01.01.2021 19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözlerine muhalefetten tepki: 'Bütün başı örtülü kadınlardan özür dilemeli', System.String[]

CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sarf ettiği sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin oy almak için bazı yerlerde birkaç başörtülü kişiyi vitrin mankeni gibi kullandığı görüşünü savundu.

CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sarf ettiği sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin oy almak için bazı yerlerde birkaç başörtülü kişiyi vitrin mankeni gibi kullandığı görüşünü savundu.

Ayasofya'da kıldığı Cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlar için, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının, geçmişte olduğu gibi, bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor" dedi.

"40'lı 50'li yıllardaki gibi insanların yaşam tarzlarına müdahaleyi görmek istemediklerini" belirten Erdoğan, "Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok" diye konuştu.

'Başörtülü olan hakim, polis olamaz' diye bir şeyin olmadığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Hangi kuruma hangi şartlarla gelinir bu bellidir. Bunlar çok şeyler görecekler daha. Kuralları bunların değiştirme hakkı, yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni getirip gibi koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Buralara kadar gelindi, daha çok mesafe alacağız, sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor."

Kılıçdaroğlu: Biraz sesini kes

İstanbul'da Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı Açılış Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "vitrin mankeni" sözlerine sert yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bütün başı örtülü kadınlardan "açık ve net özür dilemesi gerektiğini" söyledi.

Bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Toplumu ayrıştırmak, toplumu kavga eder hale getirmek yetmedi mi arkadaş. Biraz da sesini kes ya. İnsanlara hakaret etmekten vazgeç, senden yana olan herkes çok iyi, karşında olan düşman. Ne düşmanı ya? Bu ülkede yaşıyoruz beraber yaşıyoruz. Başı açık başı kapalı kadını erkeği yaşlısı genci beraber yaşıyoruz. Bırakın ya 2021'in birinci günü milletin yüzü gülsün bari. Gerçekten acıyorum, Allah akıl fikir versin buna."

Akşener: Hakaret edeceğine görevini yap ve kadınların güvenliğini sağla

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Akşener, Erdoğan'ı etiketlediği paylaşımda, "Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" ifadelerine yer verdi.

CHP PM Üyesi: Erdoğan'ın hakaretini kınıyorum

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi avukat Sevgi Kılıç ise Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' benzetmesine tepki gösterdi.

Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerini kınayarak, "İlk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu: Kadınlar kendisine güle güle diyecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Erdoğan'a "Sembolik diyerek kendi partisindeki kadınları aşağılayan Erdoğan #VitrinMankeni diyerek başta PM üyemiz Sevgi Kılıç ve il yöneticimiz K. Celayir olmak üzere tüm kadınları aşağılamıştır. Çok yakında meydanlarda yuhalattığı ve aşağıladığı bütün kadınlar kendisine güle güle diyecek" diyerek tepki gösterdi.

Sağlar: Türbanlı hakimin tarafsız olacağından kuşkuluyum

Eski bakan ve CHP Milletvekili Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Türban ayrı, başörtüsü ayrı... Türbanlı hakimin tarafsız olacağından kuşkuluyum... Ben başörtüsüne değil türbana karşıyım" diye konuşmuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sağlar'ın açıklamalarına tepki göstererek "Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum. Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz. Bu onun tercihidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sağlar'a tepki gösterdi. Kalın, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sağlar'ın ifadeleri için "nefret söylemi" yorumunu yaptı. Twitter'da paylaştığı mesajla Sağlar'a tepki gösteren Çelik, "2020 yılının son faşist saldırısı CHP'li Fikri Sağlar'dan geldi" diye yazdı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Sağlar'a tepki gösterenler arasındaydı. Gül, Twitter'da "Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır" paylaşımını yaptı.

Fikri Sağlar ise söylediği sözlere yönelik gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak, "İfadelerimin, inançları gereği başını örtenlere yönelik olmadığı açıktır. Türbanı kullanarak İslam dinini siyasal amaçlarına alet edenlere yöneliktir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözlerine muhalefetten tepki: 'Bütün başı örtülü kadınlardan özür dilemeli'

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Fikri Sağlar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözlerine muhalefetten tepki: 'Bütün başı örtülü kadınlardan özür dilemeli' - Son Dakika Dünya

BBC

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