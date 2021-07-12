Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını duyurduğu FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi - Son Dakika

getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen İnandı'nın Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmasın ardından ADli Tıp Kurumu'na

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, adli tıp kurumuna getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

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