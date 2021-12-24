CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YALOVA'YA SELAMI VAR

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Ankara- Kızılcahamam'da gerçekleşen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Başkan Vekili Tutuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Yalova üzerine sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Vekili Tutuk'a Yalova'ya selamlarını iletti. Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova'da gerçekleşen ve gerçekleşecek projeler hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler verdi.

"Cumhurbaşkanımızın Yalova'ya Ayrı Bir İlgisi Var"

Başkan Vekili Tutuk; "Ankara'da gerçekleşen program öncesi Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerimiz oldu. Yalova'da başlattığımız değişimle birlikte 2023 hedeflerimize giden yolculukta gerçekleştirdiğimiz adımlarımızı kendilerine bizzat ilettim. Yalova'yı yakından takip ettiğini ve güzel projeleri hayata geçirdiğimizi de ayrıca vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza Yalovamızda çözüm odaklı ve şeffaf belediyecilik hizmetlerimizle 2023'e hazır olduğumuzu dile getirdim" dedi.