Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada ziyareti - Yassıada'dan detaylar
8 saat önce
- Yassıada'dan genel görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterinin adaya gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:32 Kaynak: AA
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