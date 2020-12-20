Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

20.12.2020 21:15
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli'de korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli'de korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan'ın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), korona virüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın cenazesinin memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(Murat Kanber/İHA)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Erdoğan, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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