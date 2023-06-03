Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde Meclis'in bir bölümünü su bastı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde Meclis'in bir bölümünü su bastı

03.06.2023 14:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağanak yağış ve dolu nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, TBMM'nin Şeref Holü de su altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi uyarısında bulundu.

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin törenine iştirak edecek.

MECLİS'İN BİR KISMINI SU BASTI

Saat 15.00'te başlaması beklenen tören öncesinde Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. TBMM'deki Şeref Holü'nü de su bastı. Çalışanlar ise hızlı bir şekilde duruma müdahale etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde Meclis'in bir bölümünü su bastı

EKİPLER TEYAKKUZDA

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde Meclis'in bir bölümünü su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde Meclis'in bir bölümünü su bastı - Son Dakika
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