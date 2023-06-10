Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu

10.06.2023 09:25

28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu. Buna göre Erdoğan, geleneği bozmayarak ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirilecek.

14 Mayıs seçimlerinde adayların salt çoğunluğa ulaşamaması sonucu gerçekleşen 28 Mayıs'taki ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18 oyla galip ayrıldı.

YUR DIŞI ROTASI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeminini eden Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başladı. Öte yandan Erdoğan'ın ziyaret edeceği ilk ülkeler de belli oldu.

İLK ZİYARETLER KKTC VE AZERBAYCAN'A

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneği bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Haziran'da KKTC'de; 13 Haziran'da ise Azerbaycan'da olacak.

GÜNDEM 'ADADA ÇÖZÜM' OLACAK

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek. Türkiye'nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek Recep Tayyip Erdoğan, daha sonrası kardeş Azerbaycan'a geçecek.

KAFKASLAR'DA BARIŞ VE İSTİKRAR MESAJI VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek, bu ziyarette de iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
09:34 Nuggets, Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev adım attı
09:30 Tarihi bir ilke çok yakınlar! Denver Nuggets'tan şampiyonluk yolunda dev adım
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu
09:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu
09:08 İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali: Inter ile Manchester City karşı karşıya
09:04 Dünyanın gözü İstanbul'da! Şampiyonlar Ligi finali Türk futbolunda bir ilke sahne olacak
09:01 Hadise'nin 2023 Yılına Özel Paylaşımı Sosyal Medyada Konuşuldu
08:57 Hadise yine çok cesur! Bu sefer de iç çamaşırsız elbisesiyle çılgınlar gibi dans etti
08:15 Kevin de Bruyne, Haaland ile arasındaki kimyayı eşiyle karıştırdı
08:11 İstanbul'daki dev final öncesi Kevin de Bruyne'den Haaland sorusuna bomba cevap: Eşimle mutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 09:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemdeki ilk yurt dışı rotası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement