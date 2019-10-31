Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yusuf İslam'ı kabulü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yusuf İslam'ı kabulü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yusuf İslam'ı kabulü

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Akademisyenler Vakfı Başkanı Yusuf İslam'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yusuf İslam'ı kabulü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Akademisyenler Vakfı Başkanı Yusuf İslam'ı kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, İslam, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yapılan Cambridge Camisi'nin gelecek ay düzenlenecek açılış törenine davet etti.

İslam, Cambridge Camisi'nin inşası sırasındaki yardımları için de Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Barış Treni Projesi"nin Türkiye'den başlayacağı bilgisini veren İslam, "Türkiye, tarih boyunca farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin beşiği oldu. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkenin tarihinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra 'ibadete devam edilsin' fermanının bulunduğu Gül Kilisesi ve niceleri, Türkiye'nin alicenap kültürünün en güzel örneklerindendir ve bu örnekler saymakla bitmez." ifadelerini kullandı.

İslam, "Günümüzde 4 milyonun üzerinde mülteciye kol kanat geren, sahip çıkan kültürün, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin şahsında ve önderliğinde Türk insanının yardımseverliği, misafirperverliği hayatın her alanında karşımıza çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cambridge Camisi'nin, Avrupa'nın ilk çevre dostu cami örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Yusuf İslam, caminin Cambridge'de kültürler arası köprü görevi göreceğini bildirdi.

Kültürel ve tarihi mirasında medeniyetler arası köprü görevi gören Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, caminin açılışında görmekten onur duyacağını ifade eden Yusuf İslam, "Barış Treni Projesi"nin de Türkiye'den başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Barış Treni" şarkısıyla aynı adı taşıyan lokomotif maketini hediye etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf İslam, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:42 Kaynak: AA
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