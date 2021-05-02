Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği 65 yaşındaki Mahruze Keleş yaşadığı mutluluğu anlattı - Son Dakika

Sultanbeyli'de yaşayan 6 çocuk, 10 torun sahibi 65 yaşındaki Mahruze Keleş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam evine yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

2019'daki yerel seçimler öncesinde pazarda karşılaştığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Sana kete yaparım ama oy vermem" şeklindeki sözleriyle tanınan Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tuzla'daki bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programının ardından yaptığı ziyaretten dolayı büyük memnuniyet yaşadı.

Keleş, ziyaretle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyalar benim oldu, dileklerim kabul oldu. Allah'a kurban olayım, inşallah öbür dünyada da karşılaşırız, cennetlik oluruz. Cumhurbaşkanım gibi bir tane yok dünyada. Cumhurbaşkanım bambaşka. Televizyonda görüyordum ama buradaki bambaşkaydı, nur akıyor suratından. Bir daha böyle birisi dünyaya gelmez. Cumhurbaşkanımın kıymetini bilelim." dedi.

Erdoğan'ın ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu vurgulayan Keleş, "Allah razı olsun. Çoluğuna, çocuğuna bağışlasın, güç kuvvet versin. Çok yorgun, yorulmuş çalışmaktan. Dünyayla uğraşıyor sadece bizle değil ki. Çok güzel sohbet ettik, geldiğine sevindim, halini hatırını sordum." ifadelerini kullandı.

Mahruze Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yerel seçimleri öncesinde pazarda karşılaştığını anımsattı.

"İmamoğlu'ndan da Allah razı olsun, onun vesilesiyle Cumhurbaşkanım geldi." diyen Keleş, şunları söyledi:

"Benim kapıma gelenden Allah razı olsun. Kılıçdaroğlu da geldi, Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan'ın peşinden ayrılmasınlar. Ben derim ki Tayyip Erdoğan'ın peşinden Allah kimseyi ayırmasın. İmamoğlu ile de pazarda karşılaştık, ondan da Allah razı olsun. Ben çağırdım da buraya getirmedim, kendi geldi. Güler yüzü yetiyor onun da. Ben doğrusunu konuşuyorum. Keşke Tayyip Erdoğan'ın peşinde olsaydı."

Kapısının herkese açık olduğunu da dile getiren Keleş, "Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Süleyman Soylu ile Binali Yıldırım'ı da davet ediyorum iftarıma." şeklinde konuştu.