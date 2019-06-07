Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:00 Kaynak: AA
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