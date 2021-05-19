Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin "Turizmi batırdılar" sözlerine isim vermeden sert çıktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin "Turizmi batırdılar" sözlerine isim vermeden sert çıktı

19.05.2021 21:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, partisinin açılış konuşmasında "Turizmi konuşacağız. Batırdılar turizmi" sözlerine yer veren Muharrem İnce'ye sert çıkarak, "Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dedi siyasete yeni giren şahıs. Göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizm geliri, biz 35 milyon dolara çıkardık" ifadeleriyle bu propagandaların iktidarı zayıflatma girişimi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

"GENÇLERİMİZLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Kütüphane Söyleşileri'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle bir çok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 20.00'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin 'Turizmi öldürdüler' sözlerine sert çıktı

"TÜRKİYE AŞI UYGULAMASINDA ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN BİRİSİ"

Turizm ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, dün Muharrem İnce'nin konuşmasında tepki göstererek, "Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizm geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı." ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı. Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin.

"BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİYLE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin 'Turizmi öldürdüler' sözlerine sert çıktı

"HEDEF HER ŞEYDEN ÖNCE 5 BİNE İNMEK"

Tam kapanmada ciddi manada düşüş yaşandı. 10 binlere filan indiysek kararlı almış olduğumuz kararların neticesidir. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Bütün durumları masaya yatırıp Kabine Toplantısı'nda konuştuk. Nakti yardımları da içerisine koyduk. Bütün bunları açıklarken bunu biz nereden veriyoruz. Güçlü bir devlet olmamış olsaydık bunları verebilecek adım atamazdık. Bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzdan dolayı bu adımları atabildik ve atacağız. Şu anda iyi bir konumdayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin 'Turizmi öldürdüler' sözlerine sert çıktı

"TURİZMİ KONUŞACAĞIZ"

Yeni kurulan Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Ankara'da genel merkez binasının açılışını gerçekleştirdi. İnce, açılışta parti binası önünde toplanan partililere hitap etti. Net bir duruş sergileyeceklerini söyleyen İnce konuşmasında, "Ekonomik büyümeyi tabii ki konuşacağız. Ama vahşi kapitalizmden uzak duracağız. Yaşam kalitesini konuşacağız. Kişi başına düşen geliri tabii ki konuşacağız, ama adil dağılımı konuşacağız. İyi yaşam tarzının nasıl olacağını konuşacağız. Yapılan bina sayısını değil. En kolay iş bina yapmaktır. Önemli olan eğitimin niteliğini yükseltmektir. Tarım ve hayvancılığı konuşacağız. Markalaşmayı konuşacağız. Dünyada 100 ünlü marka arasında bir tane ünlü Türk markası yok. Turizmi konuşacağız. Batırdılar turizmi. En ünlü firmalar bile Türkiye'de batmak üzere. Turizm sektörüne en az yardım yapan ülke Türkiye." sözlerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin Turizmi batırdılar sözlerine isim vermeden sert çıktı

Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin 'Turizmi batırdılar' sözlerine isim vermeden sert çıktı - Son Dakika


Son Dakika

Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanlış mesajı sosyal medyayı çalkaladı Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor Ronaldo'nun 2 milyon dolar değerindeki aracı görenleri büyülüyor Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Son Dakika Haberleri
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:32 Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
16:45 Abdurrahim Albayrak'ın adaylığını açıklaması an meselesi! G.Saray için seçimin kaderini değiştirecek hamle
16:37 Profesörler antikor ile ilgili sosyal medyada birbirine girdi! Vatandaşlar hangisine inanacağını şaşırdı
16:24 TRT Spor 2 yayın hayatına TRT Spor Yıldız adıyla devam edecek
16:23 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar
16:18 Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Kızının, eşinin amcasıyla kaçtığını öğrenen anne fenalaştı
Akaretler'de ortalık savaş alanına döndü! Beşiktaş taraftarı ile polis arasında büyük bir arbede yaşandı Akaretler'de ortalık savaş alanına döndü! Beşiktaş taraftarı ile polis arasında büyük bir arbede yaşandı         
20:39
Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir         
20:24
Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu Takipçisi 'Naçizane hatırlatma' dedi, Prof. Demirtaş'ın 'Atatürk' cevabı sosyal medyada olay oldu         
20:18
Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrol şartıyla serbest Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrol şartıyla serbest         
19:35
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor         
18:12
Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi Biden, Netanyahu'dan bölgedeki gerginliğin düşürülmesini beklediğini söyledi         
17:33
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı         
16:27
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı Hayrete düşürene olay! Yönetmen Babek Horramdin, anne ve babası tarafından öldürüldü ve parçalanarak konteynere atıldı         
15:32
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu         
14:08
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 21:25:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin "Turizmi batırdılar" sözlerine isim vermeden sert çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement