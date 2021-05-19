Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin "Turizmi batırdılar" sözlerine isim vermeden sert çıktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldi.

"GENÇLERİMİZLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Kütüphane Söyleşileri'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle bir çok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 20.00'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AŞI UYGULAMASINDA ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN BİRİSİ"

Turizm ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, dün Muharrem İnce'nin konuşmasında tepki göstererek, "Turistlere serbest, vatandaşa yasak fikri iktidarı nereden çökertiriz, zayıf düşürürüz... Bu sabah bir televizyon programında turizm çöktü dediler. Bu yeni siyasete giren şahıs. Biz göreve geldiğimizde 12 milyon dolardı turizm geliri, biz 35 milyon dolara çıkardı." ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ama şu anda koronavirüs döneminden geçiyoruz. Turist zaten gelemiyor. Biz riskleri göze alarak gelen turistlere ne için kapıyı kapatalım. Bu konularda yapılan iş siyasi dezenformasyon. Bunlara ben kulak asmıyorum. Şu anda Sultan Ahmet meydanında birçok yer kapalı. Dolaşan turistler de halı vesaire alıyorsa alıyordur. Onlara da neden kapıyı kapatacaksın, yapsın alışverişini. Türkiye'ye oradan döviz girecekse girsin.

"BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİYLE GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Birçok Avrupa ülkesi ile görüşmeler yapıyoruz. Bakanımız dün Rusya'daydı biz de İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yapıyoruz. Niçin bir an önce turistler gelsin diye. Ama turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır.

"HEDEF HER ŞEYDEN ÖNCE 5 BİNE İNMEK"

Tam kapanmada ciddi manada düşüş yaşandı. 10 binlere filan indiysek kararlı almış olduğumuz kararların neticesidir. Hedef her şeyden önce 5 bine inmek. 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız. Bütün durumları masaya yatırıp Kabine Toplantısı'nda konuştuk. Nakti yardımları da içerisine koyduk. Bütün bunları açıklarken bunu biz nereden veriyoruz. Güçlü bir devlet olmamış olsaydık bunları verebilecek adım atamazdık. Bunu başarabilecek güce sahip olduğumuzdan dolayı bu adımları atabildik ve atacağız. Şu anda iyi bir konumdayız."

"TURİZMİ KONUŞACAĞIZ"

Yeni kurulan Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Ankara'da genel merkez binasının açılışını gerçekleştirdi. İnce, açılışta parti binası önünde toplanan partililere hitap etti. Net bir duruş sergileyeceklerini söyleyen İnce konuşmasında, "Ekonomik büyümeyi tabii ki konuşacağız. Ama vahşi kapitalizmden uzak duracağız. Yaşam kalitesini konuşacağız. Kişi başına düşen geliri tabii ki konuşacağız, ama adil dağılımı konuşacağız. İyi yaşam tarzının nasıl olacağını konuşacağız. Yapılan bina sayısını değil. En kolay iş bina yapmaktır. Önemli olan eğitimin niteliğini yükseltmektir. Tarım ve hayvancılığı konuşacağız. Markalaşmayı konuşacağız. Dünyada 100 ünlü marka arasında bir tane ünlü Türk markası yok. Turizmi konuşacağız. Batırdılar turizmi. En ünlü firmalar bile Türkiye'de batmak üzere. Turizm sektörüne en az yardım yapan ülke Türkiye." sözlerine yer vermişti.