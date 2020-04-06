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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:22 Kaynak: İHA
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