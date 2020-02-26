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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnfaz yasası) Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnfaz yasası) Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İnfaz yasası) Şu anda yargı paketi üzerindeki çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Meclis'teki komisyonlardaki çalışmalar bittiği anda hemen inşallah o da gelecek." - ANKARA
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