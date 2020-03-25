Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, infaz yasasını video konferansta görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na video konferans ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'na video konferans ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı'nı video konferans ile gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor