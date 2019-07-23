Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'ı kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'ı kutladı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'ı kutladı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti.
Erdoğan, paylaşımında, " Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
Boris Johnson, İngiltere, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:56 Kaynak: AA
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