Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü

45 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştüNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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