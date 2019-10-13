Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere başbakanı johnson ile görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere başbakanı johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere başbakanı johnson ile görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere başbakanı johnson ile görüştü, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johnson'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlatttığı belirtilerek, " Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terketmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etmiştir" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Boris Johnson, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:44 Kaynak: DHA
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