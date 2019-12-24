Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Suriye ve Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.