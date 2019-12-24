Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Suriye ve Libya'yı görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Suriye ve Libya'yı görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Suriye ve Libya'yı görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Suriye ve Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Suriye ve Libya'yı görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Suriye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:51 
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