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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Suriye ve Libya'yı görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile Suriye ve Libya'yı görüştü
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:51
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