Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

24.03.2022 22:48

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında NATO Karargahı'nda İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

YORUMLAR
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NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu! NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi - Son Dakika


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