Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

20.05.2022 22:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna- Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/ YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti.

Finlandiya ile İsveç'in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri' etkinliğinde gençlerle buluştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kütüphane Söyleşileri' etkinliğinde gençlerle buluştu: (2)
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Son Dakika


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