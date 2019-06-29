Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü - Detaylar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü - Detaylar

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde İngiltere Başbakanı May ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü - Detaylar
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:54 Kaynak: AA
Türkiye, Theresa May, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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