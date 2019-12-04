Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.
Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.
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