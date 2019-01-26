Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İngiltere'de Bir Işıklı Reklamla Benim Akademisyenleri Öldürdüğümden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İngiltere'de Bir Işıklı Reklamla Benim Akademisyenleri Öldürdüğümden...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen, hiç böyle bir şeyi kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler, hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Güncel
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