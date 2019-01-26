Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İngiltere'de Bir Işıklı Reklamla Benim Akademisyenleri Öldürdüğümden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İngiltere'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " İngiltere
'de bir ışıklı reklamla benim akademisyenleri öldürdüğümden bahsediyorlar. Neredeyse bu öldürdüğüm akademisyen, hiç böyle bir şeyi kendim bile duymadım, görmedim, bilmiyorum ama dünya zalimler, hainlerle dolu. Biz de diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:34 Kaynak: AA
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