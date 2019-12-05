Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türklerle buluşmasında yaptığı konuşmada " Türkiye...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türklerle buluşmasında yaptığı konuşmada ' Türkiye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türklerle buluşmasında yaptığı konuşmada " Türkiye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türklerle buluşmasında yaptığı konuşmada " Türkiye emniyet, huzur ve barış içinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türklerle buluşmasında yaptığı konuşmada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türklerle buluşmasında yaptığı konuşmada " Türkiye emniyet, huzur ve barış içinde. Bugün 17 öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde rahat oyun oynanan değil bölgesinde oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil insani yardım için çok cömert bir ülke var. Bugün kişi başı mili gelirini 3 bin 500 dolardan 9 bin dolara çıkarmış bir Türkiye var. Bugün haklarını savunan menfaatlerini koruna güçlü bir Türkiye var. Bugün mazlum ve mağdura sahip çıkan bir Türkiye var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bugün Türkiye'den başka tek elde yardım edem bir ülke yok." dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye, Huzur, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti
Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı NATO Liderler Zirvesi sonrası Macron'dan açıklama: Türkiye'ye geleceğiz Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 06:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türklerle buluşmasında yaptığı konuşmada " Türkiye...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]