Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türklerle buluşmasında yaptığı konuşmada " Türkiye emniyet, huzur ve barış içinde. Bugün 17 öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde rahat oyun oynanan değil bölgesinde oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil insani yardım için çok cömert bir ülke var. Bugün kişi başı mili gelirini 3 bin 500 dolardan 9 bin dolara çıkarmış bir Türkiye var. Bugün haklarını savunan menfaatlerini koruna güçlü bir Türkiye var. Bugün mazlum ve mağdura sahip çıkan bir Türkiye var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bugün Türkiye'den başka tek elde yardım edem bir ülke yok." dedi. - LONDRA