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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den ayrıldı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 20.55'te yurda dönmek üzere resmi temaslar için bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den ayrıldı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 20.55'te yurda dönmek üzere resmi temaslar için bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra Stansted Havalimanı'ndan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'dan ayrıldı.

İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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