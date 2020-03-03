Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:38 Kaynak: AA
Son Dakika Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Türk bayrağı var diye dövdüler Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler