Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gidecek
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gidecek

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere 3-5 Aralık tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gidecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere 3-5 Aralık tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Erdoğan'ın toplantı vesilesiyle birçok ikili temas gerçekleştirmesi bekleniyor.

NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70'inci yıldönümü vesilesiyle gerçekleşecek toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bulunacağı heyet eşlik edecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler toplantısında NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehdit ve imtihanlar karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesiyle, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN CAMBRİDGE CAMİİ'SİNİ AÇACAK

Toplantıda ayrıca, NATO'nun güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması beklenirken, liderlerin NATO'nun 2020'li yıllara hazırlanması konusunda yönerge vermesi de bekleniyor. Açıklamada, 'Londra Bildirisi'nin kabul edilmesinin beklendiği toplantıya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Toplantı marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de sözkonusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret vesilesiyle ayrıca, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Liderlerinin katılımıyla icra edilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak edeceklerdir. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Krallık'ı ziyaretlerinin son gününde 'Cambridge Camii'nin açılış törenini teşrif edeceklerdir" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık, Cumhurbaşkanı, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı
Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 03:46:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'ye gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]