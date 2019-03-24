Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1 Nisan'dan Sonra Bu Zaferle Beraber Yine Burada, Şöyle Çok Fazla...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İnşallah 1 Nisan
'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:10 Kaynak: AA
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