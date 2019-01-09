Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2019 Yılıyla Birlikte Türkiye Yeni ve Güçlü Bir Yükseliş Dönemine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2019 Yılıyla Birlikte Türkiye Yeni ve Güçlü Bir Yükseliş Dönemine...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:41 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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