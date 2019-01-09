Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2019 Yılıyla Birlikte Türkiye Yeni ve Güçlü Bir Yükseliş Dönemine...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye
yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:41 Kaynak: AA
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