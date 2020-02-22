Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz"

17 dakika önce

Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah aynı sükunet ortamını İdlib'de de tesis edeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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