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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz.'"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz.'"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz.'"
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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