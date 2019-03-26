Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Besnili Kardeşlerim Çevrilen Kirli Oyunları Sandıkta Düzeltecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Besnili Kardeşlerim Çevrilen Kirli Oyunları Sandıkta Düzeltecek"

21 dakika önce

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Adıyaman, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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