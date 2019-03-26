Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Besnili Kardeşlerim Çevrilen Kirli Oyunları Sandıkta Düzeltecek"
21 dakika önce
- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:52 Kaynak: AA
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